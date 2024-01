MAN Truck & Bus und ABB E-mobility haben einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, der eine noch engere Zusammenarbeit vor allem im Entwicklungsbereich vorsieht.

"Gemeinsam mit ABB E-mobility streben wir eine vertrauensvolle, verbindliche und transparente Partnerschaft an. Dabei setzen wir schon bei der Entwicklung von Produkten und Standards an und stellen die speziellen Anforderungen in der Nutzfahrzeugindustrie in den Fokus", sagt Thomas Nickels, Senior Vice President Engineering bei MAN. Gerade für das Megawattladen (MCS) zeige sich die Bedeutung von industrieübergreifenden Kooperationen für die gesamte Branche. "Bei MCS arbeiten wir mit Akteuren aus der gesamten Branche, um künftig Ladeleistungen im Megawattbereich und damit einen nachhaltigen und ökonomischen Schwerlast- und Personenfernverkehr zu ermöglichen. Durch die Kooperation mit ABB E-mobility können wir frühzeitig Herausforderungen der neuen Technologie angehen und Standardisierungen schneller vorantreiben."

Dazu gehören beispielsweise der Kommunikationsstandard ISO15118-20 oder neue Wege der Signalübertragung. Basis für das Megawattladen ist die Ethernet-Kommunikation. Frühzeitige Software- und Interoperabilitätstests mit Fahrzeug und Ladestation sollen dazu beitragen, möglichst schnell zuverlässige Produkte in einem neu entstehenden Marktumfeld zu etablieren. Neben der internen Entwicklung und Weiterentwicklung von Ladestationen, Fahrzeugen und Software steht daher von Anfang an das Kundenerlebnis im Fokus der zunächst auf drei Jahre angelegten Kooperation.

→ Ihnen gefällt dieser Artikel? Jetzt Newsletter kostenlos abonnieren!

"Hohe Ladeleistungen, eine zuverlässige Technologie, Vertrauen beim Kunden – das sind die Voraussetzungen für den Erfolg der Elektromobilität im Schwerlast- und Personenfernverkehr. Durch die Zusammenarbeit mit MAN schon in der Produktfrühphase können wir noch besser auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen. Bis 2025 wollen wir ein Produkt auf den Markt bringen, das den Anforderungen der Logistik entspricht", so Floris van de Klashorst, Senior Vice President Products & Hardware Platforms bei ABB E-mobility.