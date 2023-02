"Weniger AdBlue hat drastische Folgen für die Lkw-Branche", betont Andreas Obereder, Geschäftsführer der Obereder GmbH. Das Unternehmen Obereder aus dem Innviertel/OÖ ist seit über zehn Jahren Lieferant für AdBlue für die Bereiche Automotive, Industrie und Agrar in Österreich und Bayern.

Geschäftsführer Andreas Obereder merkt an: Ohne den Diesel-Schadstoffreiniger müssen Lastwagen in den Notbetrieb – es kann zu erheblichen Transportverzögerungen kommen. "Das Resultat sind Versorgungsengpässe in vielerlei Bereichen. Wir brauchen dringend eine europäische Lösung", insistiert Obereder.