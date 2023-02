In diesem Zeitraum soll das Fahrzeug in drei unterschiedlichen urbanen Umgebungen Zürichs auf seine Einsatztauglichkeit geprüft werden. Es sind viele sehr verschiedene Einsatzereignisse: Brandbekämpfung, Personen- und Tierrettungen, Unwetter, Rettungen aus der Tiefe, Bienen-Einsätze und andere Hilfeleistungen – all das gehört zum Einsatzspektrum einer Autodrehleiter. Die E-ADL von Rosenbauer wird anstelle von Dieselkraftstoff mit Strom über drei elektrische Lithium-Ionen-Akkumulatoren angetrieben. Es soll dabei keine Unterschiede in der Bedienung der Drehleiter im Vergleich zu herkömmlichen Modellen geben. Außerdem rechnet man mit einer deutlichen Reduktion der Geräusch-Emissionen. Im Vordergrund steht jedoch immer die uneingeschränkte Gewährleistung des Grundauftrags „schützen & retten“.



Das zuvor an der Interschutz-Messe in Hannover ausgestellte Fahrzeug steht jetzt noch bis zur Eingliederung in die Einsatzplanung (ca. Ende November), für Ausbildungs- und Einführungszwecke den Mitarbeitern der Berufsfeuerwehr zur Verfügung. Anschließend wird das Fahrzeug während der erwähnten einjährigen Pilotphase sowohl im urbanen Umfeld der Stadt Zürich als auch in der Flughafenregion unter realen Bedingungen zum Einsatz kommen und damit wertvolle Informationen zur Anwendung im täglichen Einsatz einer Berufsfeuerwehr liefern. Daraus können wichtige Erkenntnisse für eine spätere, sinnvolle Beschaffung von Einsatzfahrzeugen mit möglichem Alternativantrieb gewonnen werden. Der Kaufpreis einer solchen E-ADL beläuft sich derzeit auf rund 1,2 Millionen Franken, das Pilotprojekt schließt jedoch keinen automatischen Kauf ein. Im Vergleich dazu kostet eine herkömmliche Autodrehleiter in der aktuellen Ausstattung von Schutz & Rettung Zürich rund 1 Million Franken.



„Wir freuen uns sehr, dass wir die erste vollelektrische Drehleiter in Zusammenarbeit mit unserem Kunden Schutz & Rettung Zürich realisieren und nun für den Testbetrieb übergeben konnten. Bei der Entwicklung der Drehleiter lag die oberste Priorität auf der Funktionalität. Diese sollte ebenso funktionell, leistungsfähig und zuverlässig sein, wie die bewährte Standarddrehleiter bei gleicher Bedienbarkeit, Servicefreundlichkeit und Ersatzteileverfügbarkeit. Deshalb wurden nur hochwertige OEM-Komponenten verwendet“, sagt Markus Zellinger von Rosenbauer Schweiz AG.