Langenlois ist unter Weinkennern längst kein Geheimtipp mehr, das nur ein paar Kilometer entfernte Lengenfeld dafür umso mehr. Dort findet sich in der Langenloiser Straße 77 der Weinbau Heinzl. Das übersichtliche Wirtschaftsgebäude mit angeschlossenem Wohnhaus lässt unwissende Betrachter bestenfalls einen Hobbyweinbauern vermuten. Von den 35 ha, die der Familienbetrieb bewirtschaftet (18 ha sind dem Weinbau vorbehalten), ist nichts zu sehen. Auch nichts davon, dass Heinzl schon mehrere Landessiegerweine hervorgebracht hat und fest daran gearbeitet wird, noch einige folgen zu lassen.

An vorderster Front des Familienbetriebes steht Weinbaumeister Manuel Heinzl, der, unterstützt von Frau und Kindern, das Ruder in dritter Generation übernommen hat. Der Jungwinzer zeigt sich bei all seinen Ansätzen sehr naturverbunden und gleichzeitig überaus kreativ ‒ speziell, wenn es um neue Weine geht. Kombiniert mit dem wirtschaftlichen Verständnis, das ihn nicht nur bei der Wahl der Technik auszeichnet, ist das eine spannende, sehr zeitgemäße Mischung. Kurze Wege von der Ernte zur Presse sind für den qualitätsbewussten Jungwinzer ein absolutes Muss. Die Lagerung in modernsten Tanks ebenso, ist das doch die Basis für einen gelungenen Wein. Natürlich kann auch ganz traditionell nach Voranmeldung vor Ort verkostet und gekauft werden. Sich auf diesen Vertriebskanal und lokale Händler zu beschränken, schien Manuel Heinzl dann aber doch etwas gewagt.