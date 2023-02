Der Straßentransport bildet derzeit das Rückgrat von Handel und Wirtschaft. Laut des Lkw-Herstellerverbands ACEA werden 73,1 Prozent aller Güter auf dem Landweg via Lkw transportiert. Dabei sind Lastwagen oft in eine multimodale Logistikkette eingebunden, die unter anderem aus Binnenschifffahrt, See- und Luftfracht sowie dem Schienenverkehr besteht. All diese anderen Transportmöglichkeiten benötigen den Lkw im Zulaufverkehr, um die Fracht zu den Häfen und Schienenterminals zu bringen oder von den Depots aus zu verteilen. Der große Vorteil liegt dabei in der enormen Flexibilität der Fahrzeuge, was Einsatz und Routenplanung betrifft. Mit keinem anderen, heute bekannten Transportmittel, wäre etwa eine derart effiziente Belieferung von Supermärkten und anderen Einzelhandelsgeschäften in der gesamten Fläche des Landes möglich. Auch die Bauwirtschaft und kommunale Dienstleistungen wie Müllabfuhr, Schneeräumung oder die Feuerwehr sind auf Lastkraftwagen angewiesen und würden ohne sie nicht funktionieren.