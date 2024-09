„Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu unserer Vision Null-Emissionen. Stahl ist eines der Hauptmaterialien in unseren Lkw. Wir planen auch andere Materialien wie Aluminium und Kunststoff durch emissionsarme Alternativen zu ersetzen – und wir sind stolz darauf, in der Branche führend zu sein, wenn es um nachhaltige Materialien in unseren Lkw geht“, sagt Jan Hjelmgren, Senior Vice President Product Management and Quality bei Volvo Trucks. Das Potenzial zur Senkung der CO2-Emissionen ist groß, da fast die Hälfte eines Lkw aus Stahl besteht (47 % eines Volvo FH-Diesel-Lkw), und er macht etwa 44 % der CO2-Emissionen aus der Produktion (vom Ursprung bis zum Tor) der insgesamt 21 Tonnen CO2-Äquivalente für den Volvo FH-Diesel aus. Die Volvo Group arbeitet mit mehreren Zulieferern zusammen, um CO2-armen Stahl herzustellen. CO2-armer Stahl wird eine wichtige Ergänzung zu dem traditionellen und recycelten Stahl sein, der in Volvo Lkw verbaut ist. Volvo Trucks hat sich dem Pariser Abkommen verpflichtet und will bis spätestens 2040 in seiner Lieferkette keine Treibhausgas-Emissionen mehr verursachen.



„Wir sind kontinuierlich bestrebt, unseren Klima-Fußabdruck weiter zu minimieren und bewegen uns auch in Richtung einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft, sowohl in unserem Betrieb als auch bei unseren Fahrzeugen. Viele unserer Produktionswerke, Transporte und Händler werden mit erneuerbarer Energie betrieben“, sagt Jan Hjelmgren.