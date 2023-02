Rund 2.000 Besucher nutzten die Chance und informierten sich aus erster Hand über den Unitrac 122 LDrive. Der stufenlose Transporter wurde kürzlich zur „Farm Machine 2022“ gekürt. Der Kommunalforum Alpenraum Demoday lockte interessierte Gemeindevertreter ins Innovationszentrum.

„Wir freuen uns, dass wir so viele Lindner-Fans bei uns in Kundl begrüßen durften und unser neues Programm in persönlichen Gesprächen vorstellen konnten“, zieht Marketing- und Exportleiter David Lindner eine positive Bilanz der Werksausstellung in Kundl. „Außerdem war es eine optimale Gelegenheit, um Feedback der Praktiker einzuholen, das dann wieder in die Weiterentwicklung unserer Fahrzeuge einfließt.

“Ein großer Anziehungspunkt, der bei zahlreichen Probefahrten im Einsatz stand, war der Unitrac 122 LDrive. Eine hochkarätige Jury aus Landtechnik-Experten von 14 internationalen Agrarmedien wählte den stufenlosen Transporter kürzlich zur „Farm Machine 2022“ in der Kategorie „Spezialtraktor“. Die internationale Jury lobte u.a. das Fahrwerk und die einfache LDrive-Bedienung. Mit 122 PS ist der Unitrac 122 LDrive der stärkste Transporter von Lindner. Die 4-Rad-Lenkung steht für Wendigkeit in allen Lagen – vom Grünland bis zur Baustelle.

Ein weiteres Highlight der Frühjahrswerksausstellung war der neue Lintrac 100. Zahlreiche Grünlandprofis nahmen in der Kabine Platz und machten sich ein detailliertes Bild des stufenlosen Allrounders, der seine Stärken beim Mähen, bei der Heuernte oder mit dem Frontlader ausspielt. Der Perkins-Syncro-Motor erfüllt die saubere und sparsame Stufe 5. Er bringt 86 kW (117 PS) ins Gelände. Das Drehmoment beträgt 500 Nm bei 1.500 U/min. Der sehr steile Drehmomentanstieg liegt bei mehr als 40 Prozent. Wendigkeit verspricht die 4-Rad-Lenkung.