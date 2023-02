Mit der Autobahnmeisterei Siera, die in der französischen Schweiz 300 km Autobahn zwischen Lausanne und Genf betreut, ist das Unternehmen Syntrac in ständigem Ausbau, was Systemlösungen anbetrifft. Siera ist ein wirtschaftlich geführtes Unternehmen in öffentlicher Hand und stark an Effizienzsteigerung und Prozessverbesserungen interessiert. Die Formel „aus zwei mach eins“ bewährt sich in deren Einsatzbereich besonders. Die Herausforderungen der Autobahnmeistereien liegen bekanntlich in der Sicherstellung der Einsatzfähigkeit, Absicherung des Einsatzortes sowie in schneller Abwicklung der einzelnen Tätigkeiten. Unter Berücksichtigung dieser Grundanforderungen hat man gemeinsam einzelne Arbeiten genauer betrachtet und passgenaue Lösungen entwickelt, die ihren Mehrwert sicher nicht nur in der französischen Schweiz haben.