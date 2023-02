Die Zusammenarbeit begann im Frühjahr 2021. Beide Partner fokussierten zunächst auf die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz; sukzessiv wurden in den vergangenen zwölf Monaten auch Servicestützpunkte in Frankreich, Spanien und den Niederlanden implementiert. Die Ausweitung auf weitere europäische Länder ist geplant. Dabei profitieren die gemeinsamen Kunden von Krone und Alltrucks – die Fuhrparkunternehmen – ebenso von dem markenübergreifenden 360-Grad-Serviceangebot auf OE-Niveau wie die Alltrucks Partnerwerkstätten.



Ein weiterer, zentraler Bestandteil der Kooperation ist der Service rund um die Kühlaggregatmarke Celsineo, eine gemeinsame Entwicklung von Krone und Liebherr. Aktuell gehören schon mehr als 50 Alltrucks Partnerwerkstätten in der DACH-Region zu den zertifizierten Celsineo-Werkstätten, die Flottenkunden einen professionellen und vollumfänglichen Service für alle Krone Cool Liner bieten. Zahlreiche Flottenkunden nehmen dieses erweiterte Serviceangebot bereits in Anspruch, und die Zahlen wachsen ebenso wie bei den teilnehmenden Werkstätten kontinuierlich an. Das mittelfristige Ziel ist eine vollständige geografische Abdeckung in ganz Europa, um einen lückenlosen Service entlang aller Haupttransportrouten zu erreichen.



Ralf Faust, Krone Geschäftsführer Service & Parts, zieht Bilanz: „Wir verstehen uns als Dienstleister rund um den Trailer, dazu gehört selbstverständlich ein kompetenter, flächendeckender Service in ganz Europa.“ Homer Smyrliadis, Geschäftsführer von Alltrucks sieht für beide Seiten einen unmittelbaren Mehrwert und fügt hinzu: „Unser Anspruch ist es, sowohl Werkstattpartnern als auch Flottenunternehmen einen werthaltigen Service zu bieten. Deshalb setzen wir auf die Entwicklung relevanter und nachhaltiger Konzepte und Dienstleistungen. Zusammen mit Krone konnten wir bereits einen entscheidenden Schritt vorankommen.“