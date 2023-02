Gekauft hat diesen Schubbodentrailer Transports Jullien SRL, es ist der erste Fliegl-Trailer im Jullien-Fuhrpark. Jullien transportiert vor allem Sägemehl, Hackschnitzel und neuerdings auch Abfall. Damit der Schubboden besonders lange hält, verwendet Fliegl eine äußerst abriebfeste Aluminium-Legierung für die 10 mm starken, geriffelten Bodenprofile. Hier gibt es eine Besonderheit: Die Alu-Profile sind mittig im Trailer verschraubt; ist nach einigen Jahren der untere Teil stärker abgenutzt als der obere, lassen sich die Profile einfach um 180 Grad drehen – und so noch einige Jahre weiter nutzen. Per Funkfernbedienung kann der Fahrer zwischen Vorwärts- und Rückwärtslauf umschalten, der Bedienkasten für die Zweikreis-Hydraulik ist vor den Achsen montiert.



Für eine deutliche Zeit- und Arbeitsersparnis bei Be- und Entladen sorgt das hydraulische zweiflügelige Klappdach – eine Besonderheit, die aus dem Agrarbereich bekannt ist. Das robuste Planenverdeck ist per Knopfdruck auf der Funkfernbedienung in rund 10 Sekunden geöffnet oder geschlossen. Der beidseitige Aufstieg am Code-XL-zertifizierten Aufbau macht den Auflieger maximal flexibel, selbst bei Verwendung unterschiedlicher Zugmaschinen, die den Aufstieg auf verschiedenen Seiten haben. Muss doch einmal in die 92 Kubikmeter große Mulde geklettert werden, geht das ganz einfach über das geräumige Stehpodest an der Front und die in Fahrtrichtung links eingebaute Wartungstür.



Transports Jullien SRL ist hauptsächlich regional in der belgischen Eifel unterwegs, die Laufleistung wird daher überschaubar bleiben. Allerdings sind Schubbodenauflieger häufig in schmutzigen Umgebungen im Einsatz, die tief liegenden Arme der Luftfederaufnahmen sind oft Feuchtigkeit und Schmutz ausgesetzt. Deshalb verzinkt Fliegl die Luftfederarme und bietet tehn Jahre Gewährleistung gegen Durchrostung. Genauso lange beträgt auch die Gewährleistung gegen Durchrostung des Rahmens.