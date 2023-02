Das Design des T-Way konzentriert sich darauf, die Hauptelemente der schweren Baureihe auf den spezifischen Offroad-Einsatz zu übertragen. Der T-WAY greift alle stilistischen Iveco-Merkmale auf wie das prominent platzierte Logo, das den detaillierten und unverwechselbaren Kühlergrill dominiert, oder die charakteristische Form der Scheinwerfer. Diese Elemente sind in ein Gesamtdesign integriert, das die Fähigkeit des Fahrzeugs vermittelt, auch die härtesten Offroad-Einsätze zu meistern.



Die Maschine zeichnet sich durch ein robustes, aber dennoch stilvolles Außendesign aus, bei dem die ästhetischen Proportionen zwischen Fahrerhaus und Fahrgestell zusammen mit der stabilen Vollmetall-Stoßstange und den Schutzgittern an den Scheinwerfern Kraft und Vertrauen ausdrücken. Jedes Detail ist auf maximale Funktionalität im Offroad-Einsatz ausgelegt. Stil und Funktion vereinen sich in Designmerkmalen wie in den Metallecken des Stoßfängers, die die Scheinwerfer schützen und sich bei Beschädigungen leicht austauschen lassen.