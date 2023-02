Acht Begleitfahrzeuge lotsten die Schwertransporte zum Wiener Karlsplatz. Dort wurden sie von einem 600 Tonnen Raupenkran mit einer Systemlänge von 84 Meter in Empfang genommen. Teilweise wurden die Fachwerke direkt verhoben, teilweise noch am Boden zusammengesetzt. Das schwerste Stahlelement hatte ein Einzelgewicht von 165 Tonnen. Um den Großkran in der Größe eines Einfamilienhauses zwischen zwei Innenstadtgebäuden und in der Nähe eines U-Bahn-Schachtes positionieren zu können, war Einiges notwendig: Straßensperre, zahlreiche Halteverbote, Entfernung von Straßenbeleuchtungen und das Verlegen eines Radweges.