Pappas geht von einer erhöhten Nachfrage nach der Fuso Canter-Modellen aus. Die Bandbreite reicht von kompakten 6,0-Tonnern über die 7,5-Tonnen- bis hin zu 8,5-Tonnen-Modellen. Zusätzlich steht auch noch eine allradgetriebene Basis mit 6,5 Tonnen höchst zulässigem Gesamtgewicht bereit, und auch der vollelektrische eCanter rollt demnächst an den Start. Allen Modellen gemein sind dabei nicht nur eine neue Optik mit zusätzlichem Licht, ein Plus an Komfort und neue Sicherheitsausstattungen, sondern auch die Erfüllung der strengen Abgasnormen.

Ab sofort gibt es an sechs Pappas-Standorten in ganz Österreich die sogenannte "Fuso Canter-Corner", welche mit dem Schriftzug „Ready to work“ wirbt. Hier wird der Verkauf und Service dieser Modelle gebündelt. Zu erkennen sind diese insbesondere an dem charakteristischen blauen Dreieck sowie an den Fuso Canter-Corner-Fahnen. Die optischen Maßnahmen, aber auch die gesteigerte Anzahl an rasch verfügbaren Fahrzeugen, werden dazu genutzt, um den Fuso Canter-Modellen zusätzliche Aufmerksamkeit zu sichern.

Mit Franz Haring, der die Fuso-Agenden von Pappas seit langer Zeit verantwortet, stehe zudem ein echter Profi an der Spitze der Fuso Canter-Spezialisten: "Mit dem neuen Fuso Canter bekommen wir einen Lkw, der sowohl als Allrounder als auch in ausgewählten Nischen eine Sonderstellung genießt. Mit ihm sprechen wir Kommunalbetriebe genauso effizient an wie Unternehmen, die voluminöse oder auch ‒ gemessen an der Kompaktheit der Modelle ‒ sehr schwere Lasten sicher transportieren müssen. Durch die Spezialisten in den Fuso Canter-Corner-Betrieben stellen wir sicher, dass unsere Kunden all die Serviceangebote bekommen, für die unser Haus im kompletten Fahrzeugbereich bekannt ist", so Haring.