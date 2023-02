Spezialfahrzeuge haben – gerade im kommunalen Einsatz – einen Aktionsradius, der selten über 50 Kilometer am Tag hinausreicht. Deshalb gibt es den Bax 7.5 auch mit einem „kleinen“ Batteriepaket mit 110 bis 150 Kilometer Reichweite. Das „große“ Batteriepaket bringt den Bax 7.5 bis zu 200 Kilometer weit – ein sehr guter Wert in diesem Segment. Die Hochvoltkomponenten sind so positioniert, dass sie doppelt crashgeschützt sind: Sie werden durch den Leiterrahmen und gleichzeitig durch einen zusätzlichen Stahlrahmen wirkungsvoll vor einem Seitenaufprall geschützt, ohne den verfügbaren Bauraum für individuelle Aufbauten zu begrenzen.

Von Vorteil ist auch die Kabinen-Architektur des Bax 7.5: Der Fahrer sitzt in etwa auf Augenhöhe mit Fußgängern, Rad- und Motorradfahrern. So fällt auch das Ein- und Aussteigen wesentlich leichter als bei einem klassisch-hohen Truck, was gerade bei den häufigen Stopps im Stadtverkehr hilfreich ist. Eine Rückfahrkamera, ein Notbremsassistent, ein Spurhalteassistent und auf Wunsch auch ein Abbiegeassistent machen Bax 7.5 zu einer guten Option. Für Komfort sorgen serienmäßig Klimaanlage, Sitzheizung, verstellbares Lenkrad, Zentralverriegelung, Tempomat, Freisprecheinrichtung und sogar Apple Carplay und Android Auto. Eine Besonderheit ist auch die serienmäßige Telematik des Unternehmens idem telematics: Fahrer und Einsatzleiter bzw. Disponent sind so jederzeit im Bild über den Fahrzeugstandort, -Zustand, Reichweite und die Fahrweise – und sogar die Zuladung. Auf diese Weise sollen sie schnell ein Gefühl dafür gewinnen, die Fähigkeiten des Bax 7.5 optimal auszuschöpfen.

Paul Joshua Gran, Product & Strategic Sales Manager bei BPW: „Der Bax 7.5 ist für besondere Aufgaben geschaffen, nicht nur dank seiner enormen Nutzlast und der robusten Leiterrahmenkonstruktion. Spezialfahrzeuge sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt. Beim Bax entfallen die wartungsintensiven Komponenten des Diesels wie Motor, Getriebe, Differenzial und Abgasreinigung – und was nicht da ist, kann auch nicht kaputt gehen.“