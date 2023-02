Der Nutzfahrzeugvermieter TIP Trailer Services baut den Mietfuhrpark im Bereich Standard- und Spezialfahrzeuge auch im aktuellen Jahr weiter aus und investiert kontinuierlich in die eigene Flotte. Hintergrund ist die anhaltend starke Nachfrage nach flexiblen Mietlösungen in einem von Schwankungen geprägten Markt.



Neu im Mietfuhrpark sind die motorisch optimierten Zugmaschinen des Herstellers Volvo Trucks. Die ersten 100 Fahrzeuge der Bauart FH 500 I-Save treffen aktuell in den Niederlassungen des Vermieters ein. Die Technologie der Sparte I-Save ist vor allem im Fernverkehr rentabel. Der leistungsstarke Motor erzeugt 300 Nm mehr Drehmoment, arbeitet aber so effektiv, dass bis zu 10 Prozent an Kraftstoff eingespart werden können. Darüber hinaus ist der Volvo bei Lkw-Fahrern für seine ruhige und bequeme Fahrweise bekannt. Mit dieser Anschaffung investiert TIP weiter in die Zukunft und kommt der steigenden Kundenanforderung nach effizienteren und klimafreundlicheren Fahrzeugen entgegen.



“Unsere Einkaufsstrategie deckt eine hohe Bandbreite an Spezifikationen unterschiedlicher Hersteller ab, um unsere Kunden aus den verschiedenen Sektoren optimal bedienen zu können. Als verantwortungsvolles Unternehmen, setzt auch TIP auf mehr Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bei Investitionen.”, erläutert Oliver Bange, Geschäftsführer bei TIP in der Zentralregion.