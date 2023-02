Schmitz Cargobull hat in diesem Jahr wieder die besten Werkstätten und Service-Stützpunkte aus 31 Ländern in ihrem Service Partner-Netzwerk ermittelt. Voraussetzung für die Zuerkennung dieser Auszeichnung sind beste Werkstattqualität und Kundenbetreuung. Die Partnerwerkstatt muss dafür vor allem in den Bewertungskategorien „Pannenhilfe“ und „Geschäftsentwicklung Ersatzteile“ hervorragende Ergebnisse abliefern. Auch die optimale Kooperation im Bereich der Abwicklung der Full-Service-Verträge und Gewährleistungsfälle hat einen großen Einfluss auf die Wahl zum Service-Partner des Jahres.



Vor allem die Annahmerate von vermittelten Pannenfällen, aber auch die Ersatzteil­verfügbarkeit und gemeinsame Geschäftsentwicklung sind wichtig und werden von Schmitz Cargobull honoriert. 31 Service-Partner-Betriebe in Europa sind deshalb dieses Jahr wieder zu den „Service Partners of the Year“ gekürt worden. Besonders diese Werkstätten und das Team, das jeden Tag für die Kunden im Einsatz ist, machen Schmitz Cargobull auch im Service zu einer starken und zuverlässigen Marke. Schmitz Cargobull gratuliert den Gewinnern und bedankt sich für eine sehr gute Zusammenarbeit.