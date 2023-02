Elegant in Silber und mit „nur“ 37 Tonnen Gesamtgewicht und einer niedrigeren Ausführung des M-Fahrerhaus präsentiert sich das Testfahrzeug Arocs 3746 K. Der Motortunnel ragt mit 32 Zentimetern Höhe zwar deutlich weiter in die Kabine, dafür spart sich der Fahrer eine Trittstufe beim Ein- und Aussteigen. Der effiziente 11-Liter-Motor des Typs OM 470 bringt mit knappen 460 PS und 2.200 Newtonmetern Drehmoment immer noch eine passable Leistung und spart gegenüber einer 13-Liter-Maschine 150 Kilogramm an Gewicht ein. Neben optischen Außenspiegeln ist der Silberpfeil auch mit dem sogenannten „Classic Cockpit“ ausgestattet. Statt eines LCD-Displays, sind Drehzahl und Geschwindigkeit von klassischen Zeigerinstrumenten ablesbar, die Einstellung für Fahrlicht, Lüftung und Klimaanlage erfolgt mittels Wählrädern. Für den Baustelleneinsatz hat das auch abseits der Nostalgie einen praktischen Charme: Insbesondere für Grobmotoriker, womöglich auch noch mit Handschuhen, ist die spezielle Touch-Bedienung am Lenkrad des Multimediacockpits eine Herausforderung. Die gewohnten Drehschalter für Licht, Klima und Luftstromregelung sind gegenüber der elektronischen Menüsteuerung zudem völlig selbsterklärend und außerdem übersichtlicher. Im Fernverkehr und im Fall der Übernachtung in der Kabine mag die Vielzahl an Einstellmöglichkeiten beim Multimediacockpit, etwa zur Steuerung des Lichtambientes im Innenraum, ein zusätzlicher Komfortgewinn sein. Im Tageseinsatz auf der Baustelle oder in der Grube ist dies jedoch überflüssig – hier überwiegen die Vorteile des klassischen Cockpits deutlich.

Nicht ganz eindeutig fällt das Urteil beim Vergleich der elektronischen Seitenkameras mit den optischen Spiegeln aus. Der Vorteil der elektronischen Spiegel ist, dass diese unabhängig von der eigenen Sitzposition, stets exakt den relevanten Bildausschnitt neben dem Fahrzeug abbilden – selbst bei geöffneten Türen! Ein weiterer Gewinn ist die einstellbare Linie zur Markierung des hinteren Fahrzeug-Endes: das rückwärtige Heranfahren an die Abkippkante wird dadurch deutlich einfacher. Der Nachteil gegenüber optischen Spiegeln ist allerdings die fehlende Dreidimensionalität des Bildes. Außerdem hat die Kamera nur eine Auflösung von 2,1-Millionen Pixel. Materialeigenschaften und Untergrundbeschaffenheit sind dadurch wesentlich schlechter erkennbar, als dies bei optischen Spiegeln der Fall ist. Die Spiegelkameras sind oberhalb der Fahrzeugtüre angebracht. Dadurch wird der Blick schräg vor das Fahrzeug nicht durch die Spiegelgehäuse behindert, ein Pluspunkt. Andererseits können die Dimensionen der Kamerafühler bei knappen Durchfahrten leichter vergessen werden, womit kostspielige Reparaturen drohen.