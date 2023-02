Anfangs stand nicht die „reine Öko-Frage“ im Vordergrund. Eher ging es um die Erkenntnisse bezüglich wirtschaftlicher und ökologischer Attraktivität des Fuhrparks. Logwin betriebt die umgebauten Fahrzeuge weitgehend autark mit eigenem Strom aus Photovoltaikanlagen, welche in Traiskirchen sowie mittlerweile auch in Wien auf den Betriebsdächern installiert sind.

BPW Bergische Achsen und dem Upcycling vom Sonderfahrzeugbauexperten Paul Nutzfahrzeuge in Passau. Dass die Lieferung eingetroffen ist, hören die Empfänger frühestens, wenn der Fahrer die Tür seines Transporters zuwirft. Bis dahin surren die elektrisch betriebenen Fahrzeuge geräusch- und emissionslos durch die Wiener City. Und das kommt bei den Kunden gut an. Einen Logistikdienstleister, der vor allem zum Wohl der Innenstadtanwohner in nachhaltige Technologien investiert, hat die Zeichen der Zeit verstanden.

Bei den Elektrofahrzeugen handelt es sich um Kleinlaster, die in einem ressourcenschonenden Retrofitverfahren auf elektrischen Antrieb umgerüstet wurden. Seit 2019 sammelt Logwin E-Mobilitätserfahrung in der Wiener City-Logistik. Inzwischen sind die Randbedingungen und Prozesse klug an die besonderen Erfordernisse beim Einsatz von Elektrofahrzeugen angepasst. Eine Schlüsselfunktion kommt dabei den Fahrern zu: Sie müssen gut geschult sein und sollten die Zeit des Aufladens der Akkus im Depot sinnvoll nutzen können. Dies gelingt, indem Logwin Mitarbeiter aus dem Lager als Fahrer einsetzt. Die Doppelfunktion ist – so zeigt es das Mitarbeiter-Feedback – zugleich eine motivierende Bereicherung ihres Aufgabengebiets. Die Disposition und Routenplanung der E-Lkw verlangt besondere Expertise. Das Logistikzentrum von Logwin in Traiskirchen liegt immerhin 30 km außerhalb von Wien. Doch dank des Einsatzes von Telematik und einer Reichweite von rund 120 km gelingt das Liefergeschäft mit den E-Transportern ohne jegliche Einschränkungen. Durch den weiteren Ausbau der Ladestationen und die Möglichkeit, Akkus direkt an den Rampen zu laden, schafft Logwin am Standort gerade die Voraussetzungen für eine weitere tägliche Tour mit den E-Transportern. Überdies wird ein umweltfreundliches Logistiknetzwerk aufgebaut welches Elektrolastenräder als festen Bestandteil für die City-Logistik im Bereich Kleinpaket-Lieferung integriert. Logwin ermöglicht somit eine emissionsfrei Paketlieferung und dies von der Kommissionierung im Depot bis zum Endkunden im Stadtzentrum.