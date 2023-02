Digitrans-Teststrecke in St. Valentin, Niederösterreich:

Noch im Herbst 2021 wird mit Phase eins, den Erweiterungen der Asphaltflächen (Kreuzung / Kreisverkehr / Autobahn: 6 Fahrspuren, 600m Länge), ein Teil des Ausbaus abgeschlossen sein. In Phase zwei, im Herbst nächsten Jahres, stehen dann weitere Testbereiche für Nutzfahrzeuge zur Verfügung. Wie beispielsweise eine "Hubzone" als auch eine "Cityzone", wo der autonome Fahrzeugtechnologien auf Herz und Nieren geprüft werden können. So zählen etwa Laderampen und Einfahrtstore zu den standardmäßigen Testelementen. Das Highlight der Teststrecke ist eine in Europa einzigartige Outdoor-Beregnungsanlage auf der die Sensoren und Kameras der Fahrzeuge lernen mit schwierigen Wetterverhältnissen umzugehen.

Foto: Digitrans