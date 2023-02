Das von Krone gut ausgebaute Service-Partner Netzwerk erleichtert es Fahrern jederzeit schnell und einfach die richtige Service-Werkstatt zu finden. Um die Dienstleistungspakete im Bereich Flottenmanagement zu erweitern, bieten zudem Krone und der Service Provider ECR Solutions im Rahmen einer strategischen Partnerschaft Logistikdienstleistern und Verladern maßgeschneiderte Komplettlösungen für das Management von Trailerflotten an. Damit besteht über das Krone Ordersystem die Möglichkeit, eine Schadenabwicklung, nicht nur im Garantiefall, digital abzuwickeln: Der Kunde meldet sich einfach auf dem Portal an und sendet nach Möglichkeit entsprechende Bilder mit. Das Ordersystem ist digital mit dem Krone Spare Parts Onlineshop verbunden, so können benötigte Ersatzteile direkt bezogen werden. Die benötigten Teile werden über die Merkliste im Shop hinterlegt und können durch Übertragen in den Warenkorb einfach bestellt werden. Dieser Service ist auch als Krone Claim Care App verfügbar.