Das Unternehmen Karl Jürgensen hat kürzlich zwei Lang-LKW von Krone übernommen. Die Kombinationen des Typ 3 – Dreiachs-Motorwagen, aktiv gelenktes Krone Dolly und Dry Liner Sattelauflieger – sind 25,25 m lang. Als besondere Ausstattung verfügen die Kofferaufbauten über Doppelstocksysteme und durch zusätzliche Querträger auf 8 t Belastbarkeit verstärkte Böden.

Gerald Augustin, Mitglied der Geschäftsführung des inhabergeführten Unternehmens mit Standorten in Hamburg und Schleswig, setzt seit über 40 Jahren auf die Zusammenarbeit mit Krone: „Zuverlässigkeit und Qualität sind für unsere Kunden die wichtigsten Faktoren. Gerade deshalb schätzen wir an Krone diese Kombination aus Erreichbarkeit, Menschlichkeit und Qualität. Insgesamt haben wir mehr als 80 Auflieger, Lafetten und Wechselbrücken von Krone im Einsatz.“

Björn Budde, Vertriebsleiter DACH: „Wir danken der Firma Karl Jürgensen sehr für das langjährige Vertrauen in die Technologie von Krone. Speziell unsere Lang-LKW, die auf jahrzehntelangen Erfahrungen in Skandinavien basieren, stehen mit bis zu 50 Prozent mehr Ladevolumen für effizienten und ökologischen Straßengüterverkehr. Dabei sind sie für ein Höchstmaß an Sicherheit ausgerüstet: Neben den vorgeschriebenen Komponenten sorgt besonders das von uns eigens entwickelte aktiv gelenkte Krone Dolly für gutes Fahrverhalten, so dass sich der BO-Kraftkreis problemlos meistern lässt.“