Zur Erklärung: Die „Giro Carovana“ bedeutet Freude, Spaß und Engagement fürs Radfahren. Sie ist eine Parade von verspielt und spaktakulär geschmückten Fahrzeugen, die quer durch Italien der Streckenführung des Rennens folgen und so eine festliche Atmosphäre kreieren, mit Spiel und Spaß fürs Publikum. Iveco und Iveco Bus sind offizielle Ausrüster des Giro d’Italia 2022 und der Giro-E 2022. Die beiden Marken teilen die die Kernwerte Innovation, Nachhaltigkeit und Leidenschaft beider Sportereignisse und stellen während der Wettkämpfe eine Flotte von nachhaltigen Fahrzeugen für die Logistik und die Personenbeförderung bereit und wollen so ihre schadstoffarmen und emissionsfreien Lösungen präsentieren.



Iveco wird mit seinen Fahrzeugen die weltbesten Radfahrer auf den 21 Etappen des Giro begleiten, der heute Mittag, am 6. Mai, in Budapest (1. Etappe nach Visegrad) startet, die ersten drei Etappen in Ungarn bleibt und dann nach Italien weiterzieht. Die 4. Etappe geht dann von Avola an der sizilianischen Ostküste (da keltert man einen hervorragenden Rotwein, den „Nero“) zum Ätna. Am 29. Mai endet der Giro in Verona. An jedem Tag des Rennens wird ein Iveco S-Way LNG die „Carovana“ anführen. Die speziell für die Veranstaltung angepasste Iveco-S-Way-Sattelzugmaschine mit der für die Veranstaltung entworfenen Lackierung in der traditionellen rosa Farbe des Giro d’Italia ist ein sauberes, mit LNG betriebenes Fahrzeug. Indem er die „Carovana“ auf den 21 Etappen durch Ungarn und Italien anführt, wird der S-Way ein deutliches Zeichen für die Effizienz der Gastechnologie und ihre Schlüsselrolle bei der Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs setzen, so der Wille von Iveco.



Iveco stellt außerdem leichte Nutzfahrzeuge des Typs Iveco Daily zur Verfügung, die während des gesamten Wettbewerbs für die Logistik zum Einsatz kommen, zwei für die „Carovana“, die ebenfalls im rosa Trikot unterwegs sind, und sieben für den Giro-E 2022. Alle Fahrzeuge sind mit Iveco-Motoren der neuesten Generation mit besonders niedrigem Kraftstoffverbrauch ausgestattet und bieten eine nachhaltige Leistung.