Auf einem 3.500 Quadratmeter großen Messestand präsentierte Iveco sein Zukunftsbild. Anhand von "Beams of Light" konnten Besucherinnen und Besucher die neuesten Innovationen in Augenschein nehmen: drei interaktive Räume versuchten die Schlüsselwerte der Marke – Sustainability, Driver Centricity und Business Productivity – erlebbar zu machen. Von außen pulsierten die Räume in blau und sollten damit die Energie und den Wandel in der Transportindustrie symbolisieren, wie das Unternehmen in einer Pressemeldung anführt.

Die Renewable Area des Stands zeigte zum Beispiel, wie Iveco den Wandel mit einem Multi-Antriebsangebot an leichten, mittelschweren und schweren Fahrzeugen forciert und die Kundschaft auf ihrem Zero-Emissions-Weg unterstützen möchte. Das neue S-eWay-Fahrgestell und der eMoovy gelten als jüngste Ergänzungen des Angebots an batterieelektrischen Fahrzeugen von Iveco. Ebenfalls zu sehen waren die Entwicklungen der Marke im Bereich der Wasserstofftechnologie mit dem Prototyp eines S-Way, der mit einem speziellen 13-Liter-Wasserstoff-Verbrennungsmotor ausgestattet ist, sowie das Konzept eines schweren Hybrid-LKW mit einem System zur Reichweitenverlängerung durch einen von FPT Industrial, der Schwestermarke von Iveco innerhalb der Iveco Group, entwickelten Cursor-9 H2-Motor.