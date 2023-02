So richtig ruhig ist es bei Haigner Transport und Entsorgung in Marchtrenk eigentlich nie, auch nicht an einem Freitagnachmittag. Da gilt es noch schnell mit einem Kanalreinigungsfahrzeug zum Service zu fahren, eine Reinigungsbürste neu zusammenzusetzen und den Leihbagger von der Baustelle zurück zum Vermieter ans andere Ende von Linz zu bringen. Karl Haigner jun., der gemeinsam mit seinem Vater das Familienunternehmen führt, scheint der Stress nichts auszumachen. Zwischen all dem Lkw-Lärm führt er ein Kundengespräch, bei dem es um den nicht vereinbarten Abzug eines Skontos geht. Diesmal nur ein paar Euro, aber Karl Haigner jun. hat Prinzipien – er kann von seiner Arbeit auch nichts abziehen, die gilt es stets vollständig zu erfüllen und genauso ist sie zu bezahlen. Punkt.

1964 mit einem Kipper und einem Saugwagen von Karl Haigner sen. und seiner Frau Elisabeth gegründet, wuchs Haigner Transport und Entsorgung seitdem in steten kleinen Schritten zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen mit 42 Fahrzeugen (20 Kipper, 11 Kehrmaschinen, 11 Kanalfahrzeuge) und mehr als 40 Mitarbeitern. Gewachsen ist in all diesen Jahren auch die Bedeutung der Marke Mercedes-Benz innerhalb des bunt gemischten Fuhrparks. Egal, ob es sich um den bärenstarken Vierachs-Arocs für den Baustellenverkehr und den Maschinentransport oder um die dreiachsige Actros-Basis für den jüngsten Saugwagen hfandelt: Nahezu alle Neuen tragen einen Stern an der Front ‒ und der Trend scheint sich auch in Zukunft fortzusetzen.

Das liegt zum einen an der Leistungsfähigkeit der Mercedes-Benz-Fahrzeuge, zum anderen am Service von Pappas-Linz. Hier wird auch dann noch gearbeitet, wenn Baustellen ruhen und die Fahrzeuge somit dort nicht gebraucht werden. Wenn es dann doch mal länger dauert ‒ so wie unlängst, als ein Truck unschuldig in einen Unfall verwickelt war ‒, steht ein großer Fuhrpark an Leihtrucks bereit, auf den die Firma Haigner auch zurückgreift, um Lieferzeiten für neue Fahrzeuge zu überbrücken.

Top auch die Motivation der Fahrer, die allesamt auf die Mercedes-Benz-Trucks schwören. Klaus Kastner, seit vielen Jahren für Haigner unterwegs, weiß den neuen Arocs als Arbeitsplatz sehr zu schätzen: „Es ist einfach etwas ganz anderes, einen Mercedes-Benz zu fahren. Der Innenraum, die Kraft, aber auch die Exaktheit bei allen Funktionen – das macht Spaß und lässt die oft intensiven Arbeitstage auch deutlich bequemer ablaufen.‟

Während wir die letzten Bilder am Hof des riesigen Haigner-Firmengeländes machen, setzt sich Karl Kastner nochmals ans Steuer des neuen Arocs, gilt es doch noch schnell einen Bagger auszuliefern. Karl Haigner jun. freut sich über die Motivation seiner Mitarbeiter, koordiniert zwischendurch die Aufgaben für den Montag und informiert sich in der eigenen Werkstatt, ob alle Kehrmaschinen einsatzbereit sind. Wenig überraschend sind sie es, einem erfolgreichen Start in die neue Woche steht somit nichts mehr im Wege.