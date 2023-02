„Wir ermöglichen privaten wie kommunalen Entsorgern, ihre Tourenlängen und Stopps transparent zu planen, Transportaufträge zu Mehrtagestouren zu kombinieren und direkt in TransIT zu beauftragen“ erklärt Sascha Egener, Leitung Partner Account Management bei gts. „Durch das an unsere Software gekoppelte Telematiksystem übermitteln Sie tagesaktuelle Pläne und Aufträge direkt an die auf Tour befindlichen Fahrzeuge“. Auch temporäre Verkehrsbehinderungen oder besondere Transporterfordernisse bestimmter Abfälle und Verpackungen berücksichtigt die Software. Die Tourenpläne werden dank mitlernender Algorithmen dynamisch neu erstellt und miteinander verglichen. Zudem führt die Software statistische Analysen durch. Das Ziel: zeitlich möglichst ausgeglichene Abfuhrgebiete und die Berechnung der optimalen Reihenfolge pro Gebiet.



„Mit TransIT lassen sich Kosten vorab simulieren und Angebote einfacher und realistischer erstellen“, fügt Egener hinzu. Ob präzise Gebietsplanung oder Stoffstrommanagement: TransIT nimmt alle spezifischen Parameter auf und berechnet mit Hilfe von Algorithmen die optimale Verteilung von Ressourcen und Kapazitäten. Die Software verfügt außerdem über das Modul „Containerlogistik“, um Auftragsarten wie Stellen, Wechseln, Einziehen und Abholen optimal zu planen. Und auch aktuelle Anmeldungen für Sperrmüllabholungen lassen sich automatisch mit TransIT verarbeiten und einplanen.

Vom 30. Mai bis 3. Juni wird gts systems und consulting auf der IFAT 2022 in München an Stand 122 in Halle A6 vertreten sein und seinen Besuchern die mitlernenden Algorithmen der Tourenplanung von TransIT vor Ort präsentieren.