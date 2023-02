Die Österreichische Postbus AG, am Podium vertreten durch Vorstand Alfred Loidl, hat einen on demand Verkehr mit dem Titel „Postbus Shuttle“ konzipiert. Über eine App können die Kunden den Service buchen, im Hintergrund bündelt eine Software die Fahrten. Loidl: "Wir wollen den Zugang möglichst einfach gestalten – daher setzen wir auf unterschiedliche Auskunftssysteme. Je einfacher der Zugang, desto öfter wird dieses Service auch genutzt werden."

Entlang bestehender ÖV-Linien ist dieser Service nicht buchbar, hier wird stattdessen auf diese ÖV-Verbindungen verwiesen. Bei traditionellen fahrplangebundenen Postbus Verkehren müsse es aus Sicht von Loidl mindestens einen Stundentakt geben, damit wirklich von einem Angebot gesprochen werden kann. Derartige Änderungen können allerdings nur die Länder, also die Verbünde, vornehmen. Verkehrsunternehmen wie der Postbus haben auf den Fahrplan keinen Einfluss. Alles in allem müsse aus Sicht von Loidl also kräftig in Angebote investiert werden. Was dem Klima mehr nutze – Investitionen in alternative Antriebe oder die umfassende Ausweitung des Angebots, sei fraglich.