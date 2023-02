Bereits seit einigen Jahren ist die Gartner KG Kunde bei Fliegl. 30 Containerchassis hatte das österreichische Transportunternehmen aus Lambach bislang bestellt, nun folgte ein weiterer Großauftrag: Seit kurzem ergänzen 120 neue Containerchassis von Fliegl den Gartner-Fuhrpark. „Wir haben 2019 das erste Mal bei Fliegl bestellt und sind von der Qualität überzeugt. Sehr wichtig war uns, dass die Chassis verzinkt und damit besonders lange haltbar sind“, sagt Marcus Schwarzbauer, Prokurist bei Gartner. Dank Feuerverzinkung und zusätzlicher Passivierung des Rahmens steht einem jahrelangen Betrieb nichts im Weg.

Die Dreiachs-Sattelauflieger vom Typ SDS 380 in Schwanenhalsausführung bieten aufgrund des Light-Chassis eine große Nutzlast. Das Leergewicht beträgt nur etwa 4.000 Kilogramm. Auf dem Gooseneck-Chassis finden 45-Fuß-Container Platz, der Unterfahrschutz ist entsprechend ausziehbar. Die Trailer rollen mit SAF-Scheibenbremsachsen samt leichten Alufelgen von Alcoa. Jede Achse wird im Werk laservermessen und exakt eingestellt, das senkt den Reifenverschleiß und sorgt für einen geringeren Kraftstoffverbrauch. Die erste Achse ist zudem als automatische Liftachse ausgeführt, inklusive Zwangsabsenkung und Anfahrhilfe: Bei wenig Traktion der Zugmaschine kann die Achse auch unter Last angehoben werden, damit mehr Last auf die Antriebsachse wirkt. Ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h senkt sich die Achse automatisch ab.

Durch den leicht versetzten Achsabstand darf das Zuggesamtgewicht 44 Tonnen betragen – wichtig für den Kombinierten Verkehr. „Mit den neuen Chassis transportieren wir 45-Fuß-Container zu unserem Bahnterminal in Lambach, von dort aus gehen die Container mit dem Zug zu anderen Terminals in Griechenland und Rumänien“, berichtet Schwarzbauer. Bis zu 15 Jahre bleiben die Fahrzeuge bei Gartner im Fuhrpark und legen dabei etwa 150.000 Kilometer pro Jahr zurück. Im Zuge der Auslieferung der neuen Chassis werden ältere Trailer ausgemustert.

Das Wichtigste auf einen Blick:

Light-Chassis, Typ SDS 380 in Schwanenhalsausführung



Nutzlast: 34.000 kg; Leergewicht: 4.000 Kilogramm



Aufnahmen für 45-Fuß-Container



Liftachse mit Anfahrhilfe und Zwangsabsenkung



Chassis feuerverzinkt und passiviert für lange Haltbarkeit