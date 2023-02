Bereits seit vier Jahren ist die Oldenburg Kunststoff-Technik GmbH aus Chieming Fliegl-Kunde, mittlerweile kommen 15 der 17 Fahrzeuge im Fuhrpark von Fliegl. Fünf neue Einachs- Gardinenanhänger mit drei Meter Innenhöhe, 8,34 Meter Innenlänge, einem Leergewicht von nur 2,64 Tonnen und einer Nutzlast auf den Gesamtzug von nahezu drei Tonnen sind die Neuanschaffung des Unternehmens. Der Gliederzug ist als 11,99-Tonner in der günstigsten Mautklasse unterwegs, das zahlt sich vor allem in der Schweiz aus: "Wir fahren pro Woche etwa 15 Touren in die Schweiz, in der die Maut sehr teuer ist. Jetzt hat der gesamte Zug nur drei Achsen, aber wir können dennoch fast drei Tonnen transportieren", sagt Geschäftsführer Michael Oldenburg.