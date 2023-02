Der Scania Partner Wiegele Trucks GmbH & Co KG in Villach lieferte Ende Dezember und damit pünktlich zu Weihnachten den Scania BEV (Battery Electric Vehicle) an den Conversio Geschäftsführer Ing. Johannes Hofer aus. Conversio ist spezialisiert auf Photovoltaik und erneuerbare Energietechnologien und ist österreichweit mit rund 300 Mitarbeitern an acht Standorten vertreten. Der Scania "BEV 25 P" mit bis zu 250 Kilometer Reichweite und Kofferaufbau mit Ladebordwand wird Transportaufgaben zwischen den Conversio-Firmenstützpunkten in Wien, im Burgenland und in der Steiermark übernehmen. Transportiert werden hauptsächlich Photovoltaik-Bauteile und Module. Im Scania BEV sieht Conversio Geschäftsführer Hofer ideale Synergieeffekte mit der Produktpalette seines Unternehmens. Als Anbieter von umweltfreundlichen Energielösungen passt ein E-Lkw bestens ins Konzept und ist auch als Statement des Unternehmens zu verstehen. Conversio verfügt an seinen Standorten über eigene E-Ladestationen mit Energie aus eigenen Photovoltaikanlagen, was für den Betrieb von E-Fahrzeugen gleichermaßen umwelt- und kostenfreundlich ist. Der Scania BEV wurde vom Conversio-Fuhrparkmanagement gemeinsam mit dem Scania Vertriebspartner Wiegele Trucks bis ins kleinste Detail geplant, wodurch Reichweite und Fahrstrecke immer optimal aufeinander abgestimmt sind. Für Conversio Geschäftsführer Hofer war die "perfekte Betreuung durch Scania Partner Wiegele" einer der wesentlichen Gründe für den Erwerb des mittlerweile zweiten Scania Lkw.