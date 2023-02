Diesel und Bus – diese über Jahrzehnte gewachsene Beziehung droht zu zerbrechen. Einige europäische Metropolen, darunter London, Oslo, Stockholm und Genf, verbannen heute schon Dieselfahrzeuge aus der Innenstadt, wenn ein bestimmter Grad der Luftverschmutzung erreicht ist. Und die Restriktionen werden zunehmen.

Politisch ist der elektrische Automobilverkehr ohnehin gewollt. Um ihn voranzutreiben, wurden auch in Österreich zahlreiche staatliche und kommunale Förderprogramme aufgesetzt. Dem öffentlichen Personennahverkehr stünde es wohl an, mit gutem Beispiel voranzugehen und so eventuell eine Katalysatorwirkung auf den privaten Fahrzeugverkehr zu erzeugen.