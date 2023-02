In den weiten Ebenen des Wiener Beckens herrscht im Sommer Hochbetrieb. Während der Mähdrescher mit seinen Begleitfahrzeugen das frisch gedroschene Feld verlässt, rückt schon die nächste Brigade an: Heuwender, Traktoren mit Ballenpressen im Schlepptau, ein Traktor mit riesiger Heugabel und ein Mercedes-Benz Unimog in Agrar-Spezifikation mit extralangem und nutzlaststarkem Drehschemelanhänger bearbeiten die Äcker. Das aufgehäufte Stroh wird von der kräftigen Presse zu großen Quadern geformt, die per Heugabel zu Dreierpaketen aufgetürmt ihren Weg auf den Unimog finden, um sogleich zum Lagerplatz transportiert zu werden. Dank seines kraftvollen 7,7 Liter großen Sechszylinder-Euro-6-Dieselmotors mit 220 kW / 299 PS und einem Drehmoment von 1.200 Nm ist er auch bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 16,5 Tonnen souverän unterwegs und bis zu 89 km/h schnell. Für besonders anspruchsvolle Aufgaben bietet Mercedes-Benz den U 535 mit entsprechend 354 PS an.