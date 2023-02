Die Renault Trucks der E-Tech-T- und C-Baureihen weisen zunächst einmal die für die Elektro-Lkw der Marke typische grafische Signatur auf: blaue Radkappen und vertikaler Streifen an den Fahrzeugseiten sowie das E-Tech-Emblem von Renault Trucks an der Vorderseite. Sie sind außerdem mit einem neuen Typenschild aus blauem Plexiglas ausgestattet. Die Einführung der zu 100 Prozent elektrisch betriebenen Premium-Baureihe von Renault Trucks steht für das Bestreben des Herstellers, für einen CO 2 -freien Straßengüterverkehr zu sorgen. Renault Trucks ist somit das einzige Unternehmen, das Elektromobilität für alle Arten von Anwendungen anbietet: vom Lastenfahrrad bis zur Elektro-Sattelzugmaschine und zum 44 Tonnen schweren Elektro-Baufahrzeug.



Diese neuen, für den regionalen Verteilerverkehr und Baugewerbe konzipierten Modelle, weisen ein spezifisches Elektroantrieb-Design auf. Die Designer von Renault Trucks haben die Frontseite verändert, wobei die Gesamtharmonie gewahrt wurde. Vorbestellungen der Renault Trucks E-Tech T und C sind bei den Renault-Trucks-Niederlassungen in Europa möglich. Transportunternehmen, die ein Elektrofahrzeug aus der schweren Lkw-Baureihe des Herstellers erwerben möchten, können bereits jetzt die ersten Industrie-Slots buchen. Die Produktion der Trucks läuft Ende 2023 in Bourg-en-Bresse (Frankreich) an.