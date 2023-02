Die DAF XDC und XFC Lkw für das Baugewerbe teilen ihre DNA mit den mehrfach preisgekrönten Lkw der neuen Generation DAF XD, XF, XG und XG⁺, die in zwei aufeinander folgenden Jahren als „International Truck of the Year“ ausgezeichnet wurden. Der XDC und der XFC sind mit zwei, drei und vier Achsen und mit Einzel- oder Doppelantrieb erhältlich. Sowohl der XDC als auch der XFC wurden speziell für härteste Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen entwickelt. Die XDC- und XFC-Modelle bieten einen großen Böschungswinkel von 25 Grad und eine hohe Bodenfreiheit von 33 bis 39 cm (je nach Spezifikation). Die Baufahrzeuge verfügen über eine robuste Bauweise mit einem dreiteiligen Stoßfänger aus Stahl, einem Kühlergrill mit schwarzen Streifen und einer Kühlerschutzkappe aus Stahl als Standardausstattung. Beide Fahrzeuge sind die ideale Grundlage für Kipper, Betonmischer, Hakenlifts und andere Spezialaufbauten.



Wie ihre Geschwister für die Straße werden der XDC und XFC der neuen Generation von den neuen PACCAR Motoren MX-11 und MX-13 mit einer Leistung von bis zu 390 kW/530 PS angetrieben. Alle DAF-Baufahrzeuge sind serienmäßig mit einem automatisierten TraXon-Getriebe ausgestattet, das über einen speziellen Geländemodus für optimale Schaltleistung in schwierigem Gelände verfügt. Die Gänge lassen sich sehr schnell und bei hohen Motordrehzahlen wechseln, um die Dynamik in schwerem oder hügeligem Gelände aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus bieten der XDC und der XFC eine automatische Wahl des Anfahrgangs. Neu sind die Funktion „ASR Off“ und die Freischaukel-Funktion zum Anfahren bei rutschigen Bedingungen und um das steckengebliebene Fahrzeug unter extremen Bedingungen durch schnelles Schaukeln zu befreien.