Der Supra HE vereint mechanische und elektrische Teilsysteme in einer leiseren, leichteren und kleineren Einheit und bietet so eine verbesserte Effizienz, Leistung und Betriebszeit. Die Supra HE-Baureihe besteht aus insgesamt fünf neuen Modellen und ist in vier verschiedenen Versionen erhältlich (Standard, Silent, Nordic und Road Only).



Getestet unter extremen Betriebsbedingungen bei Außentemperaturen zwischen -30°C und +55°C, bieten alle Supra HE Systeme eine um bis zu 53 Prozent verbesserte Energiebilanz im Vergleich zum Standard-Supra und verbrauchen bis zu 41 Prozent weniger Kraftstoff als das Vorgängermodell, was zu einer deutlichen Reduzierung der Schadstoffemissionen beiträgt.



Da die punktgenaue Sollwertsteuerung ein integraler Bestandteil des Certicold-Zulassungsverfahrens ist, arbeiten alle Supra HE-Geräte mit den leistungsstarken Carrier DataCold 300- und 600-Temperaturschreibern zusammen, die den Betreibern einen einfachen Zugriff auf eine Fülle wichtiger Informationen zur Systemleistung ermöglichen.