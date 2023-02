Die Berliner Feuerwehr will den CO 2 -Ausstoss ihres Fuhrparks konsequent weiter reduzieren und beschafft die nächsten elektrischen Einsatzfahrzeuge. Der Auftrag umfasst unter anderem vier Fahrzeuge des Modells „Revolutionary Technology“ (RT) in der Berliner Konfiguration als eLHF (elektrische Lösch- und Hilfeleistungsfahrzeuge), die die Feuerwehr mitentwickelt und gemeinsam mit Rosenbauer im Rahmen einer mehrjährigen Innovationspartnerschaft realisiert hat. Nach erfolgreichem Probebetrieb über dreizehn Monate verteilt auf drei Feuerwachen, bei dem 90 Prozent der knapp 1.400 Einsätze rein elektrisch abgearbeitet werden konnten, stand für die Berliner Feuerwehr die Entscheidung fest: Mit diesem Fahrzeug will man in die Zukunft gehen. Rund zehn Tonnen CO 2 -Äquivalente konnten im Testbetrieb gegenüber einem dieselbetriebenen Löschfahrzeug eingespart werden und sogar Einsparungspotenziale von über 16 Tonnen CO 2 -Äquivalente je Betriebsjahr und Fahrzeug erscheinen realistisch.