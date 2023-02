Die Anforderungen an Nutzfahrzeugbatterien haben sich in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich verändert. Heute sind sie nicht nur für Motorstart, Lichtmaschine, CB-Funk oder Autoradio, sondern zusätzlich für die Versorgung des gesamten Bordnetzes verantwortlich. Die neue Buffalo Bull AGM Batterie wurde von Banner entwickelt, um diesen Ansprüchen mittels modernster Batterietechnologie gerecht zu werden.



Es geht um Ansprüche wie Klimaanlage, Standheizung, Kühlschrank, Licht und Entertainment, aber auch Kurzstreckenfahrten im Verteilerverkehr, unregelmäßige Fahrprofile mit Stop-and-go-Verkehr oder tägliche Kaltstarts bei eisigen Temperaturen. All das bringt konventionelle Starterbatterien an ihre Grenzen. Jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit macht’s möglich: Der Autobatteriehersteller Banner bringt eine Produktneuheit mit höchster Leistung auf den Markt.



„Mit der neuen Starter- und Bordnetzbatterie Buffalo Bull AGM genießt jeder Trucker volle Startkraft und perfekten Wohnkomfort zugleich“, sagt Mag. Thomas Bawart, Technischer Geschäftsführer von Banner. Denn genauso wichtig wie der Motorstart ist auch die Funktionsvielfalt im Nutzfahrzeug. „Künftig bieten unsere Powerpakete ausreichende Leistung für einen kleinen Snack aus der Mikrowelle oder garantieren bei abgestelltem Motor erholsamen Schlaf in kalten Nächten“, ergänzt Bawart.