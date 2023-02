„Der Akia LF25 Metrobus ist ein ganz besonderes Fahrzeug in seinem Segment und serienmäßig mit dem vollautomatischen Allison-Getriebe ausgestattet. Die Erwartungen an Gelenkbusse hinsichtlich Leistung, Langlebigkeit und Effizienz in Großstädten, wo sie zu den wichtigsten Fahrzeugen im öffentlichen Nahverkehr gehören, sind sehr hoch. Allison-Vollautomatikgetriebe tragen dazu bei, die Anforderungen der öffentlichen Verkehrsbetriebe zu erfüllen und in allen Bereichen hohe Leistungen zu bringen", sagte Kazar.

Die mit Allison-Vollautomatikgetrieben ausgestatteten AKIA LF25 Metrobusse wurden gemäß europäischer Vorschriften konstruiert und entsprechen den Anforderungen von Kommunen bezüglich Bauweise und Ausstattung. Die Fahrzeuge werden in der Türkei produziert und sollen europaweit vertrieben werden.