Die neuen Elektroachsen Allisons werden auf der IFAT 2022 von 30. Mai bis 3. Juni (Halle C6, Stand 250) zu sehen sein. Neben dieser neuen Technologie präsentiert man außerdem ein breites Spektrum vollautomatischer Getriebe für Antriebsstränge mit herkömmlichen und alternativen Kraftstoffen. „eGen Power“ ersetzt den traditionellen Antriebsstrang des Fahrzeugs und wurde so konzipiert, dass es zwischen die Räder von Lastkraftwagen passt. Es handele sich um eine voll integrierbare Einbaulösung, die mit den gängigen Fahrzeugrahmen, Aufhängungen und Radanschlüssen kompatibel ist und sich gut für die meisten OEM-Fahrzeugfertigungsprozesse eignet, so das Unternehmen in einer Aussendung. eGen Power enthält vollintegrierte Elektromotoren, ein Mehrganggetriebe, Ölkühler und Pumpen. Es ist mit voll batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEV), Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen (FCEV) sowie mit Hybridanwendungen kompatibel. Die Technologie ist für 100 Prozent Rekuperation beim regenerativen Bremsen ausgelegt.



Darüber hinaus wird Allison Transmission auf der IFAT seine optimierten kraftstoffeffizienten Lösungen für Antriebsstränge mit herkömmlichen und alternativen Kraftstoffen zeigen. Allison hat kürzlich zwei neue Versionen seiner xFE-Technologie vorgestellt, die vollautomatischen Getriebe 3000 xFETM und 3200 xFETM. Die xFE-Technologie reduziert die CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch um bis zu 3,7 Prozent im Vergleich zu den Standardgetrieben der Serie 3000TM – basierend auf VECTO-Arbeitszyklusberechnungen. Dies kann je nach Anwendung oder Lkw variieren. Die größten Einsparungen werden je nach Achsübersetzung bei Geschwindigkeiten unter 20 mph (32 km/h) und über 45 mph (72 km/h) erzielt. Auf der IFAT zeigt Allison auch ein Schnittmodell des 3000 xFETM, das zusätzlich mit der neuesten Kraftstoffsparsoftware, Allison FuelSense 2.0 mit DynActive Shifting, ausgestattet ist.