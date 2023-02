Von palettierten Waren über Recycling-Produkte bis hin zu Papierrollen: Transova, Logistikdienstleister mit Sitz in Irún nahe San Sebastián (Baskenland) und damit unmittelbar an der Grenze zu Frankreich gelegen, fährt die unterschiedlichsten Ladungen. Fünf hochwertig ausgestattete Kögel-Cargo mit FlexiUse-Aufbau und verschiedenen Leichtbau-Optionen wie Aluminiumfelgen ergänzen ab sofort die Transova-Flotte, die aus 18 Zugmaschinen und 30 gezogenen Einheiten besteht. Der höhenverstellbare FlexiUse Aufbau gewährt Transova wiederum ein hohes Maß an Flexibilität und Vorteile beim Warenumschlag.



Transova bedient vor allem Relationen in Frankreich. Dort ist die Fahrzeughöhe nicht gesetzlich begrenzt. Mit dem FlexiUse-Aufbau kann das Unternehmen in Frankreich unabhängig von der Sattelkupplungshöhe sowohl Standard- als auch Mega-Innenhöhe fahren (2.800 beziehungsweise 3.000 Millimeter) – so, wie es das jeweilige Ladegut erfordert. Dazu lässt sich der Aufbau vorne in acht 25-Millimeter-Schritten und am Heck in vier Stufen à 50 Millimeter verstellen. In Ländern mit gesetzlich begrenzter Außenhöhe kann die Höhe des FlexiUse-Aufbaus wiederum an die Sattelkupplungshöhe der Zugmaschine angepasst werden, sodass der Auflieger die zulässige Gesamthöhe einhält.



„Es kommt selten vor, dass wir einen Auftrag ablehnen. Daher benötigen wir Auflieger, die sich vielseitig einsetzen und an die Erfordernisse unterschiedlicher Ladungen anpassen lassen“, erklärt Jean-Paul Gonçalves, Geschäftsführer von Transova. Gonçalves legt außerdem großen Wert auf Zuverlässigkeit, Stabilität und Verarbeitungsqualität der Fahrzeuge. „Auf Messen konnten wir uns von der hohen Qualität der Kögel Trailer überzeugen. Gleichzeitig haben Fahrer uns von ihren sehr guten Erfahrungen berichtet“, erzählt der Firmenchef. Natürlich spiele auch der Kaufpreis Rolle. Aus diesen Gründen hat sich Gonçalves entschieden, Auflieger von Kögel zu kaufen.