Schmitz Cargobull hat den britischen Markt im Fokus, investiert in diesen und stellt den neuen Sattelkoffer S.KO Pace Smart vor. Das Ziel von Schmitz Cargobull in Großbritannien liegt laut Alan Hunt, Managing Director UK, bei 14 Prozent Marktanteil im Jahr 2024. Das gesamte Produktportfolio mitsamt dem neuen Sattelkoffer "made in Britain" soll dazu beitragen.

Gedacht ist der im neuen Werk in Manchester hergestellte Trockenfracht-Sattelkoffer unter anderem für KEP-Dienstleister und Lebensmitteltransporte (ungekühlt). Entsprechend wurde der Sattelkoffer auf die Kundenanforderungen ausgelegt: zum Beispiel eignet er sich speziell für die Überfahrt mit Fähren. Versehen ist der Aufbau mit Struktoplast-Paneelen. Diese leichten, wabenförmigen Paneele lassen den Auflieger rund 600 Kilogramm weniger als vergleichbare Fahrzeugmodelle wiegen. Dadurch soll auch eine Reduktion des Kraftstoffverbrauches erzielt werden. „Er basiert auf dem bewährten, vollverzinkten Modulos-Chassis und verfügt über eine Zehn-Jahres-Garantie gegen Durchrostung", ergänzt Paul Avery, Geschäftsführer für Großbritannien.

Das Fahrzeug kann mit zahlreichen Ladungssicherungskomponenten zur Sicherung von Paketen ausgestattet werden – zum Beispiel mit Paketsicherungsnetzen oder -toren im Heckbereich. Die Bodentragfähigkeit beträgt standardmäßig 5,5 Tonnen und kann auf 7,1 Tonnen oder acht Tonnen erhöht werden, wenn schwerere Lasten transportiert oder Flurfördergeräte mitgeführt werden müssen.

Das serienmäßige Telematiksystem "TrailerConnect" sorgt für eine fortgeschrittene Konnektivität und unterstützt die Diagnose und rasche Verarbeitung der gesammelten Daten. Der S.KO Pace Smart ist nach DIN EN 12642 Code XL zertifiziert und bietet mehrere Optionen – darunter Ladungssicherungsschienen, ein lichtdurchlässiges Dach, eine Ladebordwand und zwei verschiedene Türvarianten, entweder mit einer Heckklappe oder Aluminiumtüren. Darüber hinaus wird auf die Rotos-Achsen eine Garantie für 1.000.000 Kilometer beziehungsweise sechs Jahre gewährt.

"Die Einführung des S.KO Pace Smart in Großbritannien und Irland ist ein wichtiger Schritt, weil er den Transportunternehmen zahlreiche Vorteile bietet und zudem vor Ort in Manchester gebaut wird. Transferkosten, CO2-Emissionen und Durchlaufzeiten werden erheblich reduziert", sagt Boris Billich, Vorstand Vertrieb Schmitz Cargobull. Das Schmitz Cargobull Werk in Manchester hat bisher 40 Arbeitsplätze im Produktions- und Verwaltungsbereich geschaffen und ist nun Sitz des gesamten britischen Teams von derzeit 62 Mitarbeitern.