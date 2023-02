Die neue Fahrzeuggeneration von MAN ist nicht nur in Sachen Fahrerarbeitsplatz gelungen. Hervorzuheben sind das bequeme Bett mit Lattenrost, der zusammenklappbare Tisch im Armaturenbrett der Beifahrerseite, das mittige Multifunktions-Drehrad zur Bedienung des Infotainmentsystems, die großen Staufächer über der Scheibe und unter der Liege, die neue Fernsteuerung neben dem Bett für Fenster, Musikanlage und Licht sowie der ausziehbare Kühlschrank. Sitz und Lenkradverstellung bieten großzügige Anpassungsmöglichkeiten an die jeweiligen Körper-Proportionen des Fahrers. Neben der neuen, elektro-hydraulischen Lenkung MAN ComfortSteering, der elektronischen Parkbremse und der volldigitalen Instrumentenkonsole gibt es nun auch bei MAN elektronische Außenspiegel. Diese sind relativ kompakt und liegen eng am Fahrerhaus an. Das reduziert die Gefahr, sich bei schmalen Durchfahrten die Spiegel abzureißen. Sollte es dennoch einmal zur Kollision kommen, so lässt sich der Spiegelarm in beide Richtungen umklappen.

Abgesehen davon tut auch das elektronische Spiegelsystem von MAN das, was es soll, egal ob bei Tageslicht oder im Tunnel. Lediglich die Integration des Weitwinkelspiegels in den seitlichen Randbereich des Displays ist etwas gewöhnungsbedürftig.