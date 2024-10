Wie effektiv die Synergien zwischen den Marken genutzt werden, das sollte der gemeinsame Auftritt aller Marken der SAF-Holland Group demonstrieren. Unter dem Messemotto „SAF-Holland for better Transportation“ lag der Fokus dabei auf den drei zentralen Themen „Mehr Sicherheit“, „Mehr Nachhaltigkeit“ und „Mehr Partnerschaft“. Laut Christoph Günter, President EMEA & Chief Technology Officer (CTO) bei SAF-Holland, war die enge Verzahnung der Akteure in der Unternehmensgruppe auf der IAA Transportation deutlich zu spüren. Dazu zählen SAF, Holland, Haldex, Assali Stefen, Axscend, GreenSteering, KLL, Neway, SEM, Tecma, V.Orlandi und York.

„Mit dem starken Schulterschluss verfügen wir über beste Voraussetzungen, den Wandel in der Transportbranche voranzutreiben. Gemeinsam arbeiten wir an Lösungen für die Konnektivität, Elektrifizierung und Autonomes Fahren. Die Bündelung unseres technologischen Know-hows ermöglicht es uns, noch effizientere und innovativere Lösungen zu entwickeln“, so Günter. Beim Thema Scheibenbremsen im Trailerbereich kooperiert SAF-Holland seit Jahren mit Haldex. Ab dem vierten Quartal 2024 wird einer der größten Truckhersteller diese Scheibenbremse in seinen Trucks serienmäßig verbauen, berichtet SAF-Holland in einer Presseinformation.