Auf diesem Stand wird eine Flotte ausgestellt, die das umfangreiche Angebot an Fahrzeugen mit Biodiesel-, Bio-, Methan-, Batterie- und Wasserstoffantrieb repräsentiert. IVECO wird außerdem zwei neue emissionsfreie Fahrzeuge vorstellen, die auf der IAA ihre Weltpremiere feiern: das mit Hyundai entwickelte neue elektrische leichte Nutzfahrzeug bis 3,5t sowie der schwere IVECO S-eWay rigid, die vielseitige und flexible Null-Emissions-Lösung für alle städtischen und regionalen Anforderungen. Im internen Bereich werden die neuesten fortschrittlichen Mobilitätslösungen der Marke mit einem breiten Angebot an digitalen und finanziellen Dienstleistungen vorgestellt, die von IVECO entwickelt wurden, um die Reise in Richtung Null-Emissionen anzutreten. Auf dem 1.000 Quadratmeter großen Außengelände werden mehr als 20 Fahrzeuge ausgestellt, die in Zusammenarbeit mit IVECOs Netzwerk von Karosseriebauern entwickelt wurden. In der Test Drive Area bietet IVECO den Besuchern die Möglichkeit, eine Flotte von 13 Fahrzeugen aus nächster Nähe zu erleben, die von leichten über mittelschwere bis hin zu schweren Lkw reicht, darunter die neuen, erstmals vorgestellten batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge und die neue Generation des IVECO S-Way mit der autonomen Fahrtechnologie PlusDrive.

Halle 11, TD06, Halle 24, C10, Freigelände D62, D64, D67