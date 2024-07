Traditionell umfasst die Forstwirtschaft den prominentesten Ausstellungsbereich der Messe. Das Angebot reicht von Holzernte- und Seilkrantechnik über Aufforstung bis hin zu Forst- und Sicherheitsbekleidung sowie Forstwerkzeugen. Zu den Ausstellerinnen und Ausstellern zählen viele namhafte Unternehmen.

Auf der Internationalen Holzmesse in Klagenfurt ist aber auch das „Who is Who“ der namhaftesten Säge- und Holztrocknungsanbieter vertreten. Die neuesten Technologien in der Sägewerksbranche werden dem Fachpublikum im Detail präsentiert. Ohne einem sachgemäßen und sicheren Abtransport aus dem Wald wäre ein effizienter Holzhandel so gut wie unmöglich. Die Klagenfurter Holzmesse bietet daher professionellen Anbietern von Lager- und Transporttechnik eine geeignete Präsentations- und Verkaufsplattform an.