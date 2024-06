Der Internationale Presseworkshop der "IAA Transportation 2024", der am 10. und 11. Juni in Frankfurt am Main stattfand, bot rund drei Monate vor der Messe "IAA Transportation" Medienvertreterinnen und -vertretern Einblicke in die zentralen Themen und Highlights der kommenden Leistungsschau.

Auf der Veranstaltung wurden Innovationen und Entwicklungen der Transport- und Logistikbranche vorgestellt, die auf der Leitplattform für die Nutzfahrzeug-, Transport- und Logistikbranche in Hannover vom 17. bis 22. September zu sehen sein werden.