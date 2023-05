Geopolitische Disruptionen verschieben das Kräfteparallelogramm zwischen den Kontinenten. Wie können Abhängigkeiten reduziert und die Robustheit der Supply Chains in Krisenzeiten erhöht werden?



Wertschöpfungsketten resilienter, autarker, nachhaltiger und zirkulärer zu gestalten, sind komplexe Aufgaben in der Logistik. Diese vier zentralen Themenansätze werden beim 38. Logistik Dialog 2023 der BVL Bundesvereinigung Logistik Österreich unter dem Motto „Hands On 4 Change“ am 25. und 26. Mai im Vienna International Airport City Space von Top-Speakern und in den Keynote Panels behandelt.