Das jährlich vom Österreichischen Verein für Kraftfahrzeugtechnik, ÖVK, organisierte Internationale Wiener Motorensymposium hat sich zu einem der bedeutendsten internationalen Kongresse der AutomobilingenieurInnen und -technikerInnen in Europa entwickelt. Rund 1.000 TeilnehmerInnen aus aller Welt kommen zu dem jährlichen Treffen nach Wien. Das 44. Internationale Wiener Motorensymposium ist in diesem Jahr wieder als Präsenzveranstaltung in der Wiener Hofburg vom 26. bis 28. April 2023 geplant.



Mehr als 80 hochrangige Experten aus Wissenschaft, Automobil- und Zuliefererindustrie werden eine große Bandbreite von technologischen und strategischen Neuigkeiten aus dem Automotive-Bereich präsentieren. Die Fachausstellung aus dem Bereich Automobilindustrie und Zulieferer sowie Entwicklungsdienstleister ergänzt das Vortragsprogramm. Die Eröffnung der Ausstellung findet bereits am Vorabend der Vortragsveranstaltung mit einem begleitenden Empfang und der Möglichkeit zu Meet & Greet statt. Vorsitzender des Österreichischen Vereins für Kraftfahrzeugtechnik ist Univ.-Prof. Dr. Bernhard Geringer.