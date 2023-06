Kenntnis der Sondermautstrecken

Informieren Sie sich vorab über mögliche Sondermautstrecken auf Ihrer Reiseroute. Wenn Sie planen, bestimmte Alpenüberquerungen oder Tunnel zu durchfahren, wie den Brennerpass oder den Tauern Tunnel, müssen Sie zusätzlich zur Vignette eine Sondermaut entrichten.

Digitale Vignette für Mietwagen

Wenn Sie ein Fahrzeug in Österreich mieten, erkundigen Sie sich bei der Mietwagenfirma, ob eine Vignette bereits vorhanden ist. Wenn nicht, empfiehlt sich der Kauf einer digitalen Vignette. Bedenken Sie jedoch, dass die digitale Vignette erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig ist. Wenn Sie sofort losfahren möchten, sollten Sie eine physische Vignette erwerben.



Umweltzonen

In einigen Städten in Österreich gibt es Umweltzonen, in die nur Fahrzeuge mit einer bestimmten Emissionsklasse einfahren dürfen. Informieren Sie sich im Voraus, ob Ihr Fahrzeug die Anforderungen erfüllt, und ob Sie eine Umweltplakette benötigen.



Notfallausrüstung

In Österreich ist es gesetzlich vorgeschrieben, bestimmte Sicherheitsausrüstungen wie ein Warndreieck, eine Sicherheitsweste und einen Erste-Hilfe-Kasten im Fahrzeug mitzuführen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Ausrüstung dabei haben.



Strafen vermeiden

Für Urlauber ist es wichtig, gut vorbereitet zu sein, um unnötige Kosten oder Strafen zu vermeiden. Durch Planung und Beachtung der Mautsysteme sowie anderer Vorschriften können Sie eine sorgenfreie Reise durch das malerische Österreich genießen.