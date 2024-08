„Sowohl das Transformationspotenzial vernetzter Fahrzeuge als auch der Mehrwert vertrauenswürdiger Daten sind unverkennbar“, so Fabian Seithel, Associate Vice President Sales and Business Development EMEA bei Geotab. „Unsere diesjährige Betrachtung des gewerblichen Transportsektors erlaubt einen umfangreichen, aussagekräftigen und vor allem fundierten Einblick in die Entwicklung verschiedener Märkte. Unternehmen müssen sich laufend anpassen und auch, wenn die Untersuchung in Deutschland einige Defizite offenlegt, wissen wir doch von unseren Kunden, dass intensiv aktiv an einem nachhaltigeren Betrieb ihrer Flotten gearbeitet wird.“



Laut Geotab wächst die globale Telematik-Branche immer weiter und soll bis 2032 einen Marktanteil von 172,4 Milliarden US-Dollar erreichen – ein Anstieg von 17 Prozent. Der aktuelle Bericht von Geotab verdeutlicht aus Sicht des Unternehmens einmal mehr, dass Daten und Künstliche Intelligenz in Bezug auf Fahrleistung, Effizienz, Rentabilität und Nachhaltigkeit innerhalb des Transportsektors in den kommenden Monaten eine immer wichtigere Rolle spielen werden.