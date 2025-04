Auch der Falken AZENIS FK520 zählt zum Sortiment. Der UHP-Sommerreifen ist in 129 Dimensionen, von 17 bis 21 Zoll in den Serien 30 bis 65, erhältlich. Im selben Test des Fachmagazins „auto motor und sport“ konnte der Reifen ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Besonders hervorgehoben wurde der gute Grip auf Nässe, sein sicheres Trockenhandling und das leise, komfortable Abrollen. Auch in punkto Preise konnte der Falken mit dem zweitgünstigsten Preis positiv in Erscheinung treten.

Der Falken ZIEX ZE320 rollt in 60 Größen von 16 bis 18 Zoll in den Serien 45 bis 65 über die Straßen. Durch mehrere Technologien soll er zum Beispiel eine "enorme Geräuschreduktion" aufweisen.

Der erste Allwetter-Reifen EUROALL SEASON AS220 PRO wurde speziell für performance-orientierte Fahrzeuge entwickelt. Laut Falken ist der Allrounder für Geschwindigkeiten bis 270 km/h geeignet. Erhältlich ist er in 54 Größen von 17 bis 21 Zoll in den Serien 35 bis 65.